شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 7/7/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، فيفا يختار محمد الشناوي ضمن المواهب المشاركة فى أولمبياد طوكيو ، والأولمبية تعلن عن زي بعثة مصر بأولمبياد طوكيو في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل ، ورسميا.. على لطفى يغيب عن الأهلى أمام المقاولون العرب بسبب الإصابة ، واتحاد الكرة يتحمل تكاليف سفر رباعى الأهلى إلى طوكيو بعد النهائى الأفريقى ، عقد مصطفى محمد وراء غيابه عن المنتخب الأولمبى فى طوكيو .

فيفا يختار محمد الشناوي ضمن المواهب المشاركة فى أولمبياد طوكيو

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم ، محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي والمنتخب الوطني ، ضمن مجموعة من المواهب التي ستشارك في اوليمبياد طوكيو 2020 في كرة القدم .

وضمت القائمة التي اختارتها الفيفا كل من داني الفيش وريتشارليسون من البرازيل ، أندري بيرير من فرنسا ، فرانك كيسيه من كوت ديفوار ، وماكس كروز من المانيا ، ودييجو لاينز من المكسيك ، وميكيل أويارزابال وداني اولمو من اسبانيا .

الأولمبية تعلن عن زي بعثة مصر بأولمبياد طوكيو في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل

يكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم> رسميا.. على لطفى يغيب عن الأهلى أمام المقاولون العرب بسبب الإصابة كشفت قناة النادى الأهلى، غياب على لطفى حارس مرمى الفريق الأحمر عن قائمة الأهلى أمام المقاولون العرب المقرر لها غداً الخميس على ستاد بتروسبورت.

عقد مصطفى محمد وراء غيابه عن المنتخب الأولمبى فى طوكيو

كشف مسئولو المنتخب الأولمبى، أن عقد مصطفى محمد مع جالطا سراى التركى يعتبر السبب الرئيسى فى غياب المهاجم الدولى عن المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق الشهر الجارى.

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف سفر رباعى الأهلى إلى طوكيو بعد النهائى الأفريقى

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تحمل تكلفة سفر رباعى النادى الأهلى الذى سيتوجه من المغرب إلى طوكيو للمشاركة فى أولمبياد طوكيو، بناء على الاتفاق الذى تم بين الجبلاية والقلعة الحمراء خلال الساعات الماضية.

وزير الشباب والرياضة يسلم 265 دراجة كهربائية غداً

يسلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غدا الخميس بالمركز الأوليمبي بالمعادي الدراجات الكهربائية ضمن مبادرة "دراجتك صحتك" ، والتى تنفذها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .