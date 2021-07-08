محمود البنا حكما لمباراة الأهلي والمقاولون العرب فى الدورى

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، تعيين محمود البنا حكما لمباراة الأهلي والمقاولون العرب غدًا الخميس، ويعاونه هاني خيري وسامي هلهل.

وتقام المباراة في تمام التاسعة مساء غد الخميس على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس، ضمن لقاءات الدوري الممتاز للموسم الحالي.

وشهد مران النادى الأهلى اليوم الأربعاء وصلة هزار بين محمود عبد المنعم كهربا مع كل من النيجيري جونيور أجايى وأكرم توفيق، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة مساء غد الخميس.

وقام كهربا بالسطو على جونيور أجايى، ثم جاى الدور على أكرم توفيق، لتستحق أن تكون لقطة مران الأهلى، التي نالت استحسان الجمهور الذى علق على الصور بتعليقات ساخرة أبرزها كهربا بيتأرجز على أكرم توفيق.