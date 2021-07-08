شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر المنتخب الاولمبي ومران قوي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لأولمبياد طوكيو 2020 التي تبدأ يوم 22 يوليو، وبدأ المعسكر اليوم بالكشف الطبي الشامل علي الرباعي أحمد حجازي ومحمد الشناوي ومحمود الونش وعبدالرحمن مجدي.

كانت بداية التدريبات اليوم علي الملاعب الفرعية باستاد القاهرة بمشاركة عدد من اللاعبين، كما شهدت بداية المعسكر اجتماع لشوقي غريب مع جهازه الفني المعاون حدد خلاله دور كل فرد خلال المرحلة المقبلة تبعه اجتماع شامل مع اللاعبين.

واختار شوقى غريب 22 لاعبا للأولمبياد هم ، في حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد، والدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي، والوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر، والهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.