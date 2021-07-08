شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الحلاقة جزء من شخصيتى.. ولن نسمح بإهدار حق الأهلى فى أى مكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وائل جمعة نجم النادى الأهلى السابق، أن حلاقة شعره كانت جزءا أساسيا من شخصية داخل الملعب وكانت تمنحه التركيز، ولن نسمح بإهدار حق الأهلى في أي مكان.

وقال وائل جمعة خلال حواره مع إسلام الشاطر في برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "الحلاقة يوم المباراة كانت شيء أساسى وتكسبنى الشخصية القوية والتركيز في الملعب وكان فيه لاعيبه بتخاف من شكلى وأنا "أقرع"، وده كان بينعكس على أدائى في الملعب، وكان فيه لاعيبه كانت بتقوم بدور الحلاق في المعسكر".

وعن ركلة جزاء الأهلى أمام الترجى، قال جمعة: "الاتحاد الدولى دائما بيغير في القوانين، فموقف مباراة الأهلى والترجى جاء بسبب قناعة البعض أن ليس هناك عقوبة ثلاثية ودا قصر في المعرفة عند البعض، فلما حدثت كنت متمسك برأيى لأن ده الحق ولو كان على الأهلى كنت قلت وكرة محرز ولويز نفس اللعبة، وجبت حق الأهلى في القناة، ولن نسمح بإهدار حق الأهلى في أى مكان، ولا نقلل من أي شخص".

وتابع وائل جمعة: "عجبنى جدا رأى الحكم أنه شاف الفار ليتأكد أن الطرد موجود أو لا ولما شاف اللقطة رجع واختار القرار الصحيح بطرد اللاعب واحتساب ركلة جزاء، وده فائدة الفار اللى بيرجع الحق لأصحابه وأنا أعرف ناس كانت ضد الفار ودلوقتى بتشيد بالتقنية".