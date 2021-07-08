شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يواجه طلائع الجيش وديا الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني لفريق وادي دجلة بقيادة عبد الباقي جمال مع نظرائهم في طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على خوض مباراة ودية بين الفريقين الأربعاء المقبل المقرر 14 يوليو الجاري وذلك استعدادا لاستئناف الدوري العام، والذى يستهله دجلة بمواجهة قوية أمام الأهلى في الثاني من أغسطس المقبل.

وطالب عبد الباقى جمال المدير الفني لفريق وادي دجلة، من الجهاز الإدارى للفريق بقيادة أيمن كوارشى تجهيز 4 مباريات ودية لخوضها في الفترة الطويلة التي تسبق مواجهة الأهلى مطلع الشهر المقبل، في اللقاء المؤجل بين الفريقين، والذي يتطلع فيه دجلة لاستعادة التوازن والابتعاد عن منطقة الخطر.

وحدد عبد الباقى جمال الفترة من 14 إلى 26 يوليو الجاري لخوض المباريات الودية الأربعة المقرر الاعلان عنها خلال ساعات بعد الاتفاق مع الفرق المنافسة.

في سياق متصل، أغلق مسئولو نادى وادي دجلة الباب أمام جميع العروض الاحترافية للاعبي الفريق في الفترة الحالية، وطالب مجلس الإدارة الاعبين بالتركيز في المباريات السبع المتبقية في هذا الموسم لتحقيق الهدف المنشود وهو البقاء بين الكبار في دورى الأضواء والشهرة.

وطالب عبد الباقي جمال المدير الفنى لفريق وادى دجلة ، اللاعبين بغلق باب المفاوضات أمام العروض الاحترافية ومنها عروض قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك، وحذرهم من التصريحات الإعلامية عن هذه العروض في ظل الوضع الصعبة للفريق.

واتفق الجهاز الفني مع اللاعبين على فتح صفحة جديدة بعد التعادل مع المقاصة في الدوري وحثهم على الفوز في المباريات المقبلة وهي السبيل الوحيد للبقاء في الدوري هذا الموسم حيث يحتاج دجلة لـ15 نقطة على الأقل من اصل 21 نقطة متبقية للفريق هذا الموسم في المباريات السبع المتبقية والتي يفتتحها الغزلان بمواجهة الأهلى أول الشهر المقبل.