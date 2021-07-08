شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا عن الانضمام للمنتخب: تركيزى مع الزمالك وهدفنا التتويج بالدورى والكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على طموحه بالانضمام لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، فى ظل المستوى المميز الذى يقدمه مع فريقه فى الفترة الحالية، قائلاً: "تركيزى حاليًا مع الزمالك وتحت أمر المنتخب فى أى وقت".

أضاف شيكابالا خلال تصريحاته خلال تصريحاته لبرنامج "التالتة يمين" عبر قناة الزمالك مع عبد الواحد السيد، إن هدفه مع الفريق حاليًا التتويج ببطولتى الدورى الممتاز وكأس مصر.

تابع قائد الفريق الأبيض: "نسير بخطى ثابت فى الوقت الحالى وفى الفترة الماضية كنا نعانى من عدم الاستقرار وكل يوم كان يوجد أمر جديد، وهذا الأمر يؤثر على تركيزنا بالفعل لكن قفلنا على نفسنا وعندنا بطولتين هنحارب عليهم".

استطرد شيكابالا إن جميع لاعبى الفريق يتعاملون مع المباريات المتبقية فى الدورى والكأس على إنها مواجهات كؤوس لا تحتمل التهاون أو فقدان النقاط، من أجل اسعاد الجماهير.

وتحدث محمود شيكابالا عن علاقة محمود جنش ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ببعضهم البعض، مؤكدًا إنهم يتنافسون على المشاركة ولا توجد أى أزمات بينهم كما يروج البعض، قائلاً: "الناس بتقول في مشاكل بين جنش وعواد وجبل.. الثلاثة جامدين وكل واحد محتاج الفرصة واللي بتجيله بيمسك فيها لكن مافيش مشاكل ولا حاجة".