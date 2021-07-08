شكرا لقرائتكم خبر عن جنش: رفضت عرضًا من الزمالك يجعلنى الحارس صاحب أعلى راتب على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، إنه رفض بند مثير فى عقده الجديد مع القلعة البيضاء، حيث كان ينص هذا البند على زيادة قيمة تعاقده من الناحية المادية فى حالة حصول أى حارس أخر على قيمة أعلى منه.

قال جنش خلال تصريحاته لبرنامج "التالتة يمين" عبر قناة الزمالك مع عبد الواحد السيد، إنه رفض وضع هذا البند فى عقده، معلقًا: "ده رزق وماليش علاقة بيه، ولو فى حارس هياخد فلوس أكتر منى يبقى ده رزقه".

أضاف حارس الزمالك، إنه كان يرغب فى زيادة عدد سنوات التجديد للزمالك إلا إن الإدارة حينها رفضت وتمسكت بتجديد العقد لمدة موسمين فقط، قائلاً: "كنت عايز سنين زيادة لكن الأمر اترفض، وأنا قاعد فى الزمالك مش مشاى".

وأعلن جنش توقيعه على عقد جديد مع القلعة البيضاء منذ ساعات قليلة، بسبب وجود خطأ إملائى فى عقده القديم، قائلاً إنه قام اليوم، الأربعاء بتوقيعه على عقد جديد، بسبب وجود خطأ إملائى فى عقده القديم وذلك منذ فترة، إلا إن ضغط المباريات تسبب فى تأخير التوقيع على العقد الجديد.

وأكد حارس المرمى إنه لا توجد أى أزمات مع محمد أبو جبل أو محمد عواد، وإن كل ما يقال حول وجود أزمات بينهم أمر ليس له أى أساس من الصحة، وإن العلاقة بينهم جيدة.

وعلق محمود جنش على المشاركة بصفة أساسية مع الزمالك قائلاً: "أنا واحد دماغه مريحاه ومقتنع إن اللعب رزق، وأهم حاجة بالنسبالى أكون كويس والحمد لله".