شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يُعلن توقيع عقد جديد مع الزمالك منذ ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، توقيعه على عقد جديد مع القلعة البيضاء منذ ساعات قليلة، بسبب وجود خطأ إملائى فى عقده القديم.

قال جنش خلال تصريحاته لبرنامج "التالتة يمين" عبر قناة الزمالك مع عبد الواحد السيد، إنه قام اليوم، الأربعاء بتوقيعه على عقد جديد، بسبب وجود خطأ إملائى فى عقده القديم وذلك منذ فترة، إلا إن ضغط المباريات تسبب فى تأخير التوقيع على العقد الجديد.

وأعرب محمود جنش عن استياءه من بعض الشائعات التى تلاحقه فى الفترة الماضية، قائلاً: "اتعودت متكلمش فى أى حاجة، لكن زعلت فى الفترة الماضية بسبب الكلام المغلوط اللي بيتقال عليا".

أضاف حارس الزمالك إن البعض تحدث عن إمكانية اعتزالى لكرة القدم، وهذا الأمر أثار استيائى، مؤكدًا إنه دائمًا داعم لجميع زملائه بالفريق ويساعد كلاً من محمد أبو جبل ومحمد عواد.

فى سياق متصل، تسعى إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لانهاء ملف تجديد عقود لاعبي كرة القدم الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل، وذلك قبل انطلاق مباراة غزل المحلة المقرر لها 3 أغسطس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 29 للدورى، حيث استقرت إدارة النادي علي استغلال الفترة الحالية التي يمر بها الفريق بمرحلة توقف وعدم خوض أي مباريات في الدوري او كأس مصر في حسم ملف التجديد للاعبين المتبقيين والذين لم يجددوا تعاقدهم حتي الان وهم محمد أبو جبل وعبد الله جمعة وطارق حامد والمغربي اشرف بن شرقي.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن بدء الحديث مع بعض اللاعبين في ملف التجديد وابدى جميع اللاعبين موافقتهم علي البقاء في الزمالك لمواسم مقبلة، وهو ما أدي الي سهولة عملية التفاوض، حيث اتفقت إدارة النادي مع المغربي اشرف بن شرقي علي التجديد لمدة 3 مواسم ويتبقي فقط المقابل المادي.

ومن المنتظر أن يوقع لاعبو الزمالك علي عقود التجديد خلال الفترة المقبلة وتحديدا قبل مواجهة المحلة ، وكانت إدارة النادي قد حسمت التجديد في الفترة الماضية لكل من سيف الجزيري الذي تم شراءه نهائيا من المقاولون العرب عقب انتهاء اعارته، وكذلك محمود حمدي الونش واحمد سيد زيزو لاعبا الفريق وهي الخطوة المهمة التي منحت مزيدا من الاستقرار علي صفوف فريق الكرة.