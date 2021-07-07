شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة دبى: حريق ناجم عن انفجار حاوية على متن سفينة بميناء جبل علي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المكتب الإعلامى لحكومة دبى، أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أى إصابات بسبب الحريق فى ميناء جبل على.

وأوضح المكتب الإعلامى، أن فرق الدفاع المدنى فى دبى تتعامل حالياً مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل على.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، لقطات مصورة تظهر لحظات الانفجار الأولى وارتفاع ألسنة النيران فى سماء المدينة.







لحظة اندلاع الحريق