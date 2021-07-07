شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: جسر جوى لعودة الراغبين من المصريين العالقين بالإمارات من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث يتم إطلاع على كافة التطورات الخاصة بموقف العالقين المصريين بالإمارات، مضيفة أن وزارة السياحة والآثار استدعت الشركات السياحية التي قامت بحجز تذاكر الطيران الخاصة بالمصريين العالقين بدولة الإمارات، لبحث آلية عودتهم، مؤكدة أن الشركات السياحية قد تعهدت باتخاذ كافة الإجراءات لعودة المواطنين إلى أرض الوطن.

وأعلنت وزيرة الهجرة أنه بداية من يوم غد الخميس الموافق 8 يوليو الجاري، فسيكون هناك جسر جوي لعودة الراغبين من المصريين العالقين بدولة الإمارات إلى أرض الوطن، لافتة إلى استمرار التنسيق مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني حتى الانتهاء من عودة الراغبين من المصريين العالقين.

وأهابت الوزيرة بالمصريين بعدم الاعتداد بأية معلومات غير دقيقة تصدر في هذا الشأن من جهات غير رسمية، بما قد يعرض المصريين العالقين بالإمارات لأي ضرر.

وتجدد وزيرة الهجرة دعوتها للمواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات الشقيقة "دولة ترانزيت" بسبب عدم قدرتهم السفر للمملكة العربية السعودية، والراغبين منهم العودة إلى مصر، ملء استمارة تسجيل وزارة الهجرة لحصر أعداد المسجلين، وذلك في أعقاب قرار المملكة وقف استقبال غير مواطنيها وفي ضوء عدم الإعلان عن تاريخ إعادة الفتح والعودة للمملكة، وذلك إلى جانب التأكيد على احترام سيادة كل دولة في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر الرابط: ‏https://forms.gle/P8CBohESSQUML9m99

وناشدت الوزيرة المواطنين المصريين العالقين بدولة الإمارات بالالتزام بقوانين البلد المضيف، وذلك من أجل حمايتهم وحرصا على عدم تعرضهم للمساءلة القانونية على أرض الدولة المضيفة، حيث إن الدولة المصرية حريصة على أبنائها حتى مرور الأزمة دون أن يُضار أي شخص.