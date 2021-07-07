شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل بالأزهر.. تبدأ السبت 14 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل، والتى تتطلق يوم السبت 14 أغسطس، وذلك على النحو الآتى:

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بناء على طلبات أولياء الأمور والطلاب، قرر مراجعة نتائج نهاية العام الدراسي 2020 /2021 م لطلاب النقل الراسبين والدور الثاني من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوى، وإلغاء اعتبار متوسط الشهرين، واحتساب أعلى الدرجات من الشهرين "مارس - إبريل" مع مجموع الفصل الدراسي الأول واعطاء الطالب درجات الرأفة في حالة الحاجة إليها .