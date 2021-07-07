مفيد شهاب: إثيوبيا لا تحترم الشرعية الدولية وتعتدى على مصالح مصر والسودان

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، إن مفاوضات سد النهضة استمرت فترة طويلة كانت تتحلى فيها مصر بالدبلوماسية والمصداقية، وهذا نهج الدبلوماسية المصرية، بينما إثيوبيا كانت تتعنت وتتشبث بمواقف غير قانونية وضارة، وذلك للأزمات الدولية والداخلية التي يعانى منها النظام الحاكم في إثيوبيا، ومنها إقليم تيجراى، إلى جانب الأزمة الاقتصادية، وهو ما جعله يفتعل أزمة في مفاوضات سد النهضة.

وأضاف "شهاب"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشـأت الديهى عبر قناة "ten"، أن ذهاب مصر والسودان، إلى مجلس الأمن يعد الخطوة الطبيعية والشرعية السليمة والتي تتفق مع أحكام القانون الدولى لحل النزاعات الدولية، وهذا نهج مصر منذ البداية.

وأشار "شهاب"، إلى أن إعلان إثيوبيا بدء الملء الثانى دون التوصل إلى اتفاق ملزم مع مصر والسودان يعد مخالفة صريحة للاتفاقيات المبرمة والقوانين الدولية الملزمة للأنهار، متابعا: "إثيوبيا تعتدى على حقوق ومصالح الآخرين".

وأضاف: أننا أمام وحدة الموقف المصرى السودانى الموحد امتثل مجلس الأمن ووافق على عقد جلسة غداً الخميس، كون الأمر يهدد أمن منطقة القرن الإفريقى وبالتالى يهدد الأمن والسلم الدوليين، متابعا: "إثيوبيا لا تحترم الشرعية الدولية.. والحمد الله أن مصر والسودان على قلب رجل واحد والتنسيق بينهما واحد".