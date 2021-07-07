5 قرارات جديدة من مجلس إدارة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عن 5 قرارات جديدة بعد اجتماع الأربعاء.

عقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعاً اليوم، الأربعاء، وناقش العديد من الملفات، وتمت الموافقة على إسناد رئاسة بعثة الفريق للمغرب للمشاركة في نهائي أفريقيا لمحمود الخطيب.

وجاءت قرارات مجلس إدارة الأهلي على النحو التالي:

- الموافقة على شراء الأجهزة الطبية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم.

- اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لفرق النشاط الرياضي.

- اعتماد نظم السداد الخاصة لطلبات الاشتراكات الجماعية لعضويات النادي، سواء العضوية العامة أو في فرعي الشيخ زايد والتجمع الخامس، وذلك للشركات والهيئات والمؤسسات والبنوك.

- اعتماد تشكيل الهيكل الإداري للصالات الجديدة المقرر افتتاحها في فرع الأهلي بالشيخ زايد.

- تكليف الكابتن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي، بتقديم كل سبل الدعم والمساندة لأبناء الأهلي المشاركين في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.