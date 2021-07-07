شيكابالا: "المنافس مستقر".. وسنحارب للتتويج بالدوري والكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال قائد فريق الزمالك، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، إن فريقه يضم الكثير من اللاعبين أصحاب الشخصية التي يمكن الاعتماد عليها ولكن افتقد الفريق في الفترة الماضية للاستقرار.

وأضاف شيكابالا، خلال مداخلة مع فضائية الزمالك:"في الفترة الماضية نفوز بعدما كنا نفتقد للاستقرار، أغلقنا على أنفسنا وسنُحارب على البطولتين، نريد بعض الاستقرار فالمنافس مستقر".

وتطرق قائد الزمالك لما يُثار حول حراس مرمى فريقه بقوله:"الناس تتحدث عن مشاكل بين محمود جنش ومحمد عواد ومحمد أبو جبل والثلاثة حراس جيدين وكل واحد منهم يريد المشاركة وحين تصله الفرصة يتمسك بها ولكن لايوجد بينهم أي مشكلة".

وأتم شيكابالا تصريحاته بتقديم وعد لجماهير ناديه بإن الفريق سيُحارب حتى آخر مباراتين في البطولتين المتبقيتين له.