"رقم تاريخي".. هدف عكسي جديد في يورو 2020 (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

واصلت بطولة يورو 2020 قسوتها ضد أفراد الخط الدفاعي للكثير من منتخبات البطولة، لتضع أسمائهم في لائحة الأخطاء القاتلة.

مباراة الدنمارك وإنجلترا في نصف نهائي يورو 2020 شهدت هدف عكسي جديد بتوقيع سيمون كايير في الدقيقة 39 في شباك ضيوف ويمبلي.

الهدف الذي سجله كايير في مرماه كان رقم 11 في يورو 2020 من توقيع المدافعين والحراس في شباكهم عن طريق الخطأ.

يُذكر أن بطولة "يورو 2020" حققت رقماً قياسياً في الأهداف الذاتية غير مسبوق في تاريخ بطولات أوروبا منذ نشأتها، ليدعم كايير الرقم بهدفه في ويمبلي.