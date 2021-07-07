مصدر يكشف لمصراوي سبب غياب السولية عن قائمة الأهلي أمام المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن عمرو السولية، لاعب وسط الفريق لا يعاني من أي إصابة.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، قد أعلن في وقت سابق عن قائمة الفريق لمباراة المقاولون العرب في الدوري.

وشهدت القائمة عدم تواجد عمرو السولية.

وأشار المصدر في تصريحاته لمصراوي، أن السولية يغيب عن المباراة بقرار من الجهاز الفني لمنحه مزيد من الراحة قبل المباريات المقبلة.

وأكمل المصدر، أن السولية لا يعاني من أي إصابة، وغيابه فقط عن المباراة للراحة، ولا يوجد أي مشاكل تتعلق باللاعب.