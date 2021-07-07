لاعب الدنمارك يسجل أول هدف في شباك إنجلترا باليورو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أحرز النجم الشاب ميكيل دامسجارد لاعب منتخب الدنمارك، هدف تقدم بلاده في شباك منتخب إنجلترا، في مباراة نصف نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وتقدم دامسجارد للدنمارك في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، عن طريق ركلة حرة مباشرة.

واستطاع دامسجارد بهدفه، أن يحرز أول هدف تتلقاه شباك منتخب إنجلترا في بطولة "يورو 2020".

وأفسد دامسجارد الرقم القياسي الذي حققه جوردان بيكفورد حارس مرمى منتخب إنجلترا قبل أن تتلقى شباكه الهدف، حيث أنه كسر رقم مواطنه جوردون بانكس (720 دقيقة)، كأكثر حارس مرمى إنجليزي يحافظ على نظافة شباكه لمدة 721 دقيقة.

وتمكن دامسجارد من إحراز الهدف عن طريق ركلة حرة مباشرة، ليكون بذلك اول لاعب يحرز هدف من ركلة حرة في النسخة الحالية من البطولة القارية.