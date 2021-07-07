غياب الشناوي وإبراهيم عادل عن قائمة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز قائمة الفريق لخوض مباراة الإنتاج الحربي مساء غد الخميس في استاد السلام في لقاء مؤجل من الجولة 22 من الدوري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة رمضان صبحي بعد انتهاء ايقافه ،فيما يغيب عن القائمة كل من احمد الشناوي للإصابة، وإبراهيم عادل ودونجا للإيقاف والمهدي سليمان لأسباب فنية.

وضم المدرب اليوناني 20 لاعبا على النحو التالي:حراسة المرمى.. شريف إكرامي وعبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور وأحمد سامي وطارق طه وأحمد فتحي ومحمد حمدي وعبد الله بكري وعلي جبر.

خط الوسط: عبد الله السعيد وإيريك تراوري وأحمد توفيق وأحمد الشيخ وإبراهيم حسن ومحمود صابر ومحمود حمادة وعمر جابر وإسلام عيسى ورمضان صبحي .

خط الهجوم: محمود وادي ودودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز التاسع برصيد 36 نقطة من 24 مباراة ،بينما يقبع الإنتاج الحربي في المركز الأخير برصيد 18 نقطة من 26 لقاء.