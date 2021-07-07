"حطب رئيساً للبعثة".. مصر تستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الأربعاء تكليف هشام حطب، رئيس مجلس الإدارة، برئاسة بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو والتي تنطلق في 23 يوليو الجاري.
وذكرت اللجنة الإولمبية المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم أن الفترة الحالية تشهد التجهيزات الأخيرة من أجل سفر البعثة التي ستغادر القاهرة على عدد من الرحلات
وقال هشام حطب إن مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخ مشاركاتها الأولمبية بعدد 134 لاعب ولاعبة، وهو عدد يدل على أن مصر تمتلك عددا كبيرا من اللاعبين الأبطال الذي نجحوا في التأهل للأولمبياد وتصدر التصفيات التي أقيمت خلال الفترة الماضية.
وأضاف: "لدينا طموحات كبيرة في بعثتنا وفي قدرة اللاعبين على تقديم أفضل أداء وبذل الجهد من أجل رفع إسم مصر عاليا. هدفنا أن نحقق ميداليات في أولمبياد طوكيو، ونتمنى أن يكون التوفيق مع لاعبينا في الأولمبياد".
وأوضح:"الاتحادات المصرية واللجنة الأولمبية اجتهدوا لمدة خمس سنوات من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو وكان هناك تحد كبير لمواجهة أثار فيروس كورونا وتأجيل الأولمبياد لمدة عام وهذا التحدي الكبير ستظهر نتائجه في مشاركة بعثتنا في أولمبياد طوكيو".