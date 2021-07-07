"حطب رئيساً للبعثة".. مصر تستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية اليوم الأربعاء تكليف هشام حطب، رئيس مجلس الإدارة، برئاسة بعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو والتي تنطلق في 23 يوليو الجاري.

وذكرت اللجنة الإولمبية المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم أن الفترة الحالية تشهد التجهيزات الأخيرة من أجل سفر البعثة التي ستغادر القاهرة على عدد من الرحلات

وقال هشام حطب إن مصر تشارك بأكبر بعثة في تاريخ مشاركاتها الأولمبية بعدد 134 لاعب ولاعبة، وهو عدد يدل على أن مصر تمتلك عددا كبيرا من اللاعبين الأبطال الذي نجحوا في التأهل للأولمبياد وتصدر التصفيات التي أقيمت خلال الفترة الماضية.

وأضاف: "لدينا طموحات كبيرة في بعثتنا وفي قدرة اللاعبين على تقديم أفضل أداء وبذل الجهد من أجل رفع إسم مصر عاليا. هدفنا أن نحقق ميداليات في أولمبياد طوكيو، ونتمنى أن يكون التوفيق مع لاعبينا في الأولمبياد".

وأوضح:"الاتحادات المصرية واللجنة الأولمبية اجتهدوا لمدة خمس سنوات من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو وكان هناك تحد كبير لمواجهة أثار فيروس كورونا وتأجيل الأولمبياد لمدة عام وهذا التحدي الكبير ستظهر نتائجه في مشاركة بعثتنا في أولمبياد طوكيو".