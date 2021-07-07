الآن | نيران سيمون كاير تعيد آمال انجلترا في نصف نهائي يورو 2020

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سجل منتخب انجلترا الهدف الاول في نصف نهائي يورو 2020 بفضل نيران المدافع سيمون كاير ليتعادل مع منتخب الدنمارك، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 7-7-2021.
وجاء هدف التعادل لـ منتخب انجلترا، بعدما تحرر هاري كين من دفاع الدنمارك خارج المنطقة واستلم تمريرة كايل ووكر قبل ان يعدل وضعية جسده، ويمرر كرة رائعة إلى بوكايو ساكا المنفرد من الجهة اليمنى الذي أرسل عرضية أرضية، حاول المدافع كاير إبعادها من أمام ستيرلينج لتدخل الكرة شباك فريقه بالخطأ.
وارتفع بذلك عدد الأهداف العكسية في يورو 2020 إلى 11 هدفًا، أكثر من جميع الاهداف العكسية (9 أهداف)، المسجلة في جميع النسخ السابقة من بطولة كأس أمم أوروبا (15 نسخة).
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