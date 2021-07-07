شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدات والرمثا في الدوري الاردني..المارد الأخضر يسقط في معقله

شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدات والرمثا المؤجل من الجولة الثانية في الدوري الاردني ضمن مباريات اليوم الاربعاء 7 يوليو 2021، والتي استضافها استاد عمان الدولي.

سقط الوحدات في معقله بالهزيمة أمام ضيفه الرمثا بنتيجة 1-2 بعد ان كان قد انهى الشوط الاول متقدماً في نتيجة المباراة بهدف نظيف ليتراجع الى المركز الرابع بجدول الترتيب.

بهذه النتيجة تراجع الوحدات الى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الاردني وتجمد رصيده عند النقطة 14، في المقابل تقدم الرمثا الى المركز الثاني بفارق الاهدف عن المتصدر الفيصلي بنفس الرصيد 17 نقطة وللأخير مباراة أقل.

أنتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم الوحدات بهدف دون مقابل، جاء الهدف عند الدقيقة 44 عبر اللاعب ابراهيم الجوابرة بعد ان اقتنص كرة عرضية من الناحية اليسري وحولها بلمسة جميلة الى الشباك.

وخلال الشوط الثاني انتفض فريق الرمثا وسجل هدفين خلال عشر دقائق فقط، حيث سجل هدف التعديل اللاعب حسان زحراوي عند الدقيقة 48، قبل أن يُضيف حزة علي الدردور الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وكان لقاء الوحدات أمام الرمثا قد تم تأجيله نظرًا لمشاركة المارد الأخضر في بطولة دوري أبطال آسيا، التي ودعها من دور المجموعات.

الجدير بالذكر ان الوحدات تعادل في الجولة الماضية مع فريق “الحسين إربد” بدون أهداف، فيما تنازل نادي الرمثا عن الصدارة بعد خسارته أمام الفيصلي (1-2).

شاهد فيديو اهداف مباراة الوحدات والرمثا في الدوري الاردني