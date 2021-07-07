الآن | دامسجارد يخدع بيكفورد ويهدي الدنمارك هدف التقدم على انجلترا

خدع ميكيل دامسجارد الحارس بيكفورد بتسديدة مباغتة من ضربة حرة مباشرة، أهدى من خلالها هدف التقدم الأول لمنتخب الدنمارك على انجلترا في نصف نهائي يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 7-7-2021.

ويعد هدف دامسجارد لصالح الدنمارك هو الأول الذي يُسجل من ضربة حرة مباشرة في بطولة يورو 2020، وذلك بعد مرور 49 مباراة، لم ينجح خلالها أي منتخب في استغلال الضربات الثابتة التي تصنف كأحد أهم أسلحة الهجوم في كرة القدم.

وتحصل منتخب الدنمارك على الضربة الحرة المباشرة من مسافة 25 ياردة تقريبًا عن المرمى، بعد إعاقة من الظهير الأيسر لوك شو على أندرياس كريستينسن.

وتولى ميكيل دامسجارد تنفيذ الضربة الحرة، وأرسل تصويبة قوية بباطن القدم علت حائط الصد وهبطت بشكل مفاجئ في مرمى بيكفورد الذي وصل لها متأخرًا، لتستقر في سقف شباكه من الداخل.