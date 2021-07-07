شاهد فيديو اهداف مباراة انجلترا والدنمارك في يورو 2020..هدف عكسي آخر

شاهد فيديو اهداف مباراة انجلترا والدنمارك في نصف نهائي يورو 2020 ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 7 يوليو 2021، والتي يستضيفها ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وبحضور جماهيري كبير.

افتتح المنتخب الدنماركي اهداف المباراة عند الدقيقة 30 عن طريق اللاعب “ميكيل دامسجارد”، جاء الهدف من ركلة حرة مباشرة سددها دامسجارد بقوة ذهبت بعيدة عن بيكفورد الذي فشل في التصدي لها، وهذا هو الهدف الاول في يورو 2020 من ضربة ثابتة.

وفي الدقيقة 39 ومن نيران صديقة تعادل منتخب انجلترا، جاء الهدف بعد مجهود رائع من ساكا الذي أرسل كرة عرضية في اتجاه رحيم ستيرلينج ولكن تدخل المدافع الدنماركي سيون كاير وأدخل الكرة في شباك فريقه بالخطأ وهو الهدف العكسي رقم 11 في بطولة يورو 2020، لينتهي الشوط الاول بتعادل مثير 1-1.

تأهل منتخب انجلترا إلى دور نصف النهائي بعد اكتساحه منتخب اوكرانيا بنتيجة (4-0) في دور الثمانية، بينما صعد منتخب الدنمارك بعد إقصاءه المنتخب التشيكي بنتيجة (2-1).

ويدخل المنتخبان المباراة بصفوفٍ مكتملة، بخلاف افتقاد منتخب الدنمارك للنجم كريستيان إريكسن صاحب هدف الانتصار للديناميت في آخر مواجهة أمام منتخب انجلترا وكانت على ملعب ويمبلي ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وينقل بث مباشر مباراة انجلترا والدنمارك في بطولة يورو 2020، على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، كما ينقل بشكل مجاني على TRT 1 HD التركية، وZDF HD الألمانية.

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