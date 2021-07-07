الآن | تشكيلة انجلترا الاساسية امام الدنمارك في نصف نهائي يورو 2020

أعلن المدرب جاريث ساوثجيت تشكيلة منتخب انجلترا الاساسية للمباراة المرتقبة امام الدنمارك في نصف نهائي بطولة يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 7-7-2021.

يخوض منتخب انجلترا مواجهته أمام الدنمارك في نصف نهائي يورو 2020، دون أي غيابات، وشهدت التشكيلة الاساسية عودة الشاب الموهوب بوكايو ساكا.

وسيشارك ساكا على حساب جادون سانشو الذي تواجد لأول مرة ضمن تشكيلة منتخب انجلترا الاساسية في المباراة الماضية امام اوكرانيا.

وغاب جوكر فريق آرسنال عن المشاركة مع منتخب انجلترا في اول مباراتين بدور المجموعات، قبل أن يلعب (83) دقيقة مع في مباراة التشيك بالجولة الثالثة، و(68) دقيقة أمام منتخب المانيا في دور الـ16، وغاب عن مواجهة اوكرانيا في ربع النهائي.

وبخلاف هذا التغيير في تشكيلة منتخب انجلترا الاساسية، سيشارك جميع العناصر التي لعبت أمام اوكرانيا.

وجاءت تشكيلة منتخب انجلترا الاساسية امام الدنمارك كالآتي:

جوردان بيكفورد

لوك شو – جون ستونز – هاري ماجواير – كايل ووكر

كالفين فيليبس – ديكلان رايس

بوكايو ساكا – ماسون ماونت – رحيم ستيرلينج

هاري كين

تشكيلة منتخب الدنمارك الاساسية:

كاسبر شمايكل – يانيك فيستيرجارد – سيمون كايير – آندرياس كريستينسين – ستريجير لارسين – بيير إيميل هويبيرج – توماس ديلاني – خواكيم مايهلي – ميكيل دامسجارد – كاسبر دولبيرج – مارتين برايثوايت.