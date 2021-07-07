مشاهدة مباراة الوداد وسريع وادي زم في بث مباشر البطولة المغربية إنوي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الوداد وسريع وادي زم في البطولة المغربية إنوي، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 7-7-2021.

تُقام مباراة الوداد وسريع وادي زم ضمن الجولة الـ 26 في البطولة المغربية إنوي، على المركب الرياضي محمد الخامس، وينقل البث المباشر على قناة المغربية الرياضية بصوت المعلق الرياضي “هشام فرج”.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الوداد وسريع وادي زم من الحكم المغربي “هشام التمسماني”، في تمام الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت المغرب، 22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية.

يخوض نادي الوداد مباراة اليوم امام سريع وادي زم بمعنويات مرتفعة بعدما فاز في الجولة الماضية على غريمه التقليدي الرجاء بنتيجة (2-1).

ولم يعرف الوداد طعم الخسارة في آخر 13 لقاء بالبطولة الإحترافية، وبالتحديد منذ خسارته أمام اتحاد طنجة بنتيجة (3-2)، في الجولة الـ13، محققًا 4 تعادلات، و9 انتصارات.

ويحتل الوداد صدارة ترتيب الدوري المغربي بفارق 9 نقاط عن الرجاء، حيث جمع 57 نقطة من 25 مباراة، فاز في 17 مناسبة، وتعادل في 6، وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 49 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة، ودخل مرماه 21 هدفًا.

على الجهة المقابلة، يدخل نادي سريع وادي زم مواجهة الوداد بحالة سيئة حيث تلقى الخسارة الثانية على التوالي والرابعة في آخر 10 مباريات في الدوري المغربي، بالجولة الماضية أمام حسنية أكادير.

ويعاني فريق سريع وادي زم في منطقة الهبوط، حيث يتواجد في المركز قبل الأخير -15-، وفي رصيده 25 نقطة، جمعها من 25 مباراة، ويفصله نقطة واحدة عن أول مركزين في منطقة الأمان.