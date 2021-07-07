ديمبلي وجريزمان يورطان برشلونة في اعتذار رسمي

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتذر نادي برشلونة عن واقعة قديمة تورط فيها الثنائي الفرنسي عثمان ديمبلي وأنطوان جريزمان، لاعبي الفريق الكتالوني.

وقال برشلونة، في بيان رسمي: "يأسف النادي بشدة على استياء الجمهور الياباني والآسيوي وشركاء نادينا، بسبب مقطع فيديو ظهر قبل أيام قليلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر فيه ديمبلي وجريزمان، عدم احترام تجاه موظفين في فندق كانا يقيمان فيه".

وأضاف: "هذا الموقف لا يتطابق بأي حال من الأحوال مع قيم النادي، وبرشلونة ملزم بالدفاع عن قيمه، وهذا الاعتقاد موجود على جميع مستويات المنظمة، من مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين إلى اللاعبين في الفرق الرياضية المختلفة للنادي".

وتابع برشلونة: "يلتزم النادي بتحسين الجزء التعليمي الذي يتعلق بمسائل العرق والتمييز والتنوع، حيث إنه لا يوجد مكان للعنصرية أو التمييز في برشلونة".

وواصل: "يعتذر النادي علنًا لجميع المشجعين والشركاء الذين شعروا بعدم الرضا عن هذا الحدث، الذي يعود إلى صيف 2019، حيث كانت تقع مسؤوليات النادي على عاتق مجلس الإدارة السابق، ويلتزم المجلس الحالي بالتأكد من عدم تكرار هذا الأمر".

واختتم بيان النادي: "أعرب اللاعبان عن اسفهم واعتذرا للجماهير والشركاء اليابانيين، وهذا أمر يقدره النادي، ومع ذلك، يحتفظ برشلونة بالحق في اتخاذ الإجراءات الداخلية التي يراها مناسبة".