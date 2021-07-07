مستقبل الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرض الأخضر تحت 20 عاما نفسه، مبشرا بمستقبل واعد لكرة القدم السعودية بنتائجه المبهرة في كأس العرب التي توجها بخطف اللقب. وخسر الأخضر مرة واحدة كانت أمام تونس بدور المجموعات 1 - 2، لكنه أطاح بعدها بكل من أوزبكستان 2 - 0، واليمن 2 - 1، والسنغال 3 - 2 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 1 - 1)، ومصر 3 - 2، والجزائر 2 - 1.



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