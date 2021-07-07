شكرا لقرائتكم خبر فحص كورونا يحدد مرافقي النصر لبلغاريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجري بعثة فريق النصر اليوم بمقر النادي إجراءات المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا (فحص PCR ) استعدادا للسفر إلى بلغاريا السبت المقبل لبدء معسكر إعدادي للموسم المقبل، وذلك بعد أن أنهى اللاعبون في الأيام الماضية الفحوصات الطبية الاعتيادية.

ومن المقرر أن يقام معسكر بلغاريا في الفترة من 10 يوليو الحالي وحتى الثاني من أغسطس المقبل، يتخلله خوض 4 مواجهات تجريبية، فيما يجري الفريق تجربتين في الرياض يومي 7 و 8 أغسطس تحت أنظار المدير الفني البرازيلي مانو مينيز.

وسيشهد المعسكر انضمام اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز بعد تجازوه رحلة العلاج التي غيبته فترة طويلة عن الفريق في الموسم الماضي، حيث كان قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي في مواجهة فريقه أمام الأهلي بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما سيكتمل عقد اللاعبين الأجانب في المعسكر بانضمام أندرسون تاليسكا وبيتروس ماتيوس وأبو بكر فينسينت بعد أن سبقهما الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وكان بيتي أكد لشبكة «ESPN» الأمريكية رغبته في الاستمرار مع النصر بعد أن شفي من الإصابة وتجاوز مرحلة تأهيل طويلة وصعبة استمرت نحو 6 أشهر، معبرا في الوقت نفسه عن أمنيته في العودة إلى ناديه السابق ريفربليت الأرجنتيني؛ ولكن ليس في الوقت الراهن.

يذكر أن النصر وافق على إعارة لاعبه الصاعد باسل السيالي إلى الطائي الصاعد حديثا لدوري المحترفين، كما أعار حارس المرمى نواف العقيدي لمصلحة الصاعد الآخر لدوري المحترفين، فريق الفيحاء، وقبلهما انضم متعب الحماد للعائد إلى دوري الأضواء فريق الحزم بعد أن وقع ورقة مخالصة مع النصر.