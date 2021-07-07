شكرا لقرائتكم خبر تهديد زوجة موراتا بعد إخفاقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرضت أليس كامبيلو- موراتا زوجة مهاجم المنتخب الإسباني ألفارو موراتا، لإساءات عبر الإنترنت وتهديدات لها ولزوجها وأطفالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت كامبيلو أمس بعض التهديدات التي وجهت لها، عبر تطبيق «إنستقرام».

وكانت أغلب رسائل التهديد باللغة الإيطالية.

وسجل موراتا هدف التعادل 1 - 1 للمنتخب الإسباني في شباك نظيره الإيطالي أمس الأول بالدور قبل النهائي لأمم أوروبا، لكنه أضاع ركلة جزاء بعد أن قاد هدفه المباراة لوقت إضافي لم يشهد أي أهداف، ليحتكم الفريقان لضربات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز إيطاليا 4 - 2 وتأهلها إلى النهائي.

وواجه موراتا انتقادات منذ بداية البطولة الحالية بسبب إهدار فرص ثمينة منها ركلة جزاء أمام إيطاليا أمس الأول، وأبلغ عن تهديدات وإساءات وجهت لعائلته بعد نهاية دور المجموعات.