باريس سان جيرمان يضم حكيمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أمس تعاقده مع المدافع المغربي الدولي أشرف حكيمي من صفوف إنتر ميلان الإيطالي بعقد يمتد5 أعوام.

واجتاز حكيمي الفحوص الطبية بنجاح بعد موافقة إنتر ميلان على عرض تردد أن قيمته بلغت 68 مليون يورو (80 مليون و300 آلف دولار) بجانب 3 ملايين أخرى كحوافز محتملة.

وتألق حكيمي بشكل لافت بعد انتقاله إلى إنتر قادما من ريال مدريد الإسباني، حيث سجل 7 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة ليسهم في فوز فريقه السابق بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الماضي، للمرة الأولى منذ عقد من الزمان.

ولعب حكيمي على سبيل الإعارة لمدة عامين في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني بعدما عجز عن المشاركة بشكل أساسي في ريال مدريد.