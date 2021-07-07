شكرا لقرائتكم خبر باريس سان جيرمان يضم حكيمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واجتاز حكيمي الفحوص الطبية بنجاح بعد موافقة إنتر ميلان على عرض تردد أن قيمته بلغت 68 مليون يورو (80 مليون و300 آلف دولار) بجانب 3 ملايين أخرى كحوافز محتملة.
وتألق حكيمي بشكل لافت بعد انتقاله إلى إنتر قادما من ريال مدريد الإسباني، حيث سجل 7 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة ليسهم في فوز فريقه السابق بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الماضي، للمرة الأولى منذ عقد من الزمان.
ولعب حكيمي على سبيل الإعارة لمدة عامين في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني بعدما عجز عن المشاركة بشكل أساسي في ريال مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يضم حكيمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.