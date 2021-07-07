شكرا لقرائتكم خبر الإنجليزية ديفيز: جولف السعودية أنصف اللعبة عالميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت نجمة الجولف الإنجليزية الشهيرة دامي لورا ديفيز عن أملها بأن تسهم النسخة الافتتاحية من بطولة سلسلة فرق أرامكو السعودية للجولف التي تقام في العاصمة البريطانية لندن ليومي (8 و10 يوليو)، بإحداث نقلة نوعية في الجولة الأوروبية للسيدات.وقالت ديفيز التي تعد من أصحاب الخبرة الطويلة في اللعبة «يسهم الفكر المبتكر الذي تتمتع به الجهات الراعية للبطولات في دفع رياضتنا وتعزيز تطورها؛ حيث تقدم أرامكو السعودية خدمة كبيرة لنا ولرياضة الجولف النسائية».

وتابعت «تساعد الجهود المبذولة في هذه البطولة على دفع جميع الجهات الراعية الأخرى إلى زيادة مساهماتها، وإدراك عدم قدرتها على حشد 108 لاعبات محترفات ضمن بطولة تبلغ قيمة جوائزها 200 ألف يورو فقط. وأدرك أننا نمر حاليا بظروف استثنائية صعبة، ولكن لا يمكن تقديم بطولات مهمة إذا كان تمويل جوائزها ضعيفا. ولا يعني ذلك بأننا نطلب مع كل جهة راعية تقديم جوائز بقيمة مليون يورو أو مليون دولار أمريكي كما فعلت أرامكو السعودية، ولكن ذلك يشجع الجهات الراعية الأخرى التي تقوم بعمل رائع في هذا المجال».

وأضافت ديفيز الفائزة بأربعة بطولات رئيسة «يجب توفير حلول قابلة للتطبيق بالنسبة للجهات الراعية الأخرى، تتيح لها إمكانية رعاية بطولات تلائم قدراتها وتكون مناسبة بالنسبة للاعبات على حد سواء. وقد يحفز هذا الجهات الراعية الأخرى على الاقتداء بشركة أرامكو السعودية في هذا المجال».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لجولف السعودية ماجد سرور «إن انطلاق البطولة في لندن يمثل خطوة مهمة في دعم الرياضة النسائية».

وأضاف «يسعدنا أن نسمع هذه التصريحات من ديفيز.

وجولف السعودية تعد من الجهات الرائدة في دعم الرياضة النسائية، ونأمل بأن يسهم الدعم الذي نقدمه لفعاليات بطولة سلسلة فرق أرامكو السعودية بإحداث تغيير كبير في استدامة رياضة الجولف النسائية؛ وبما يتماشى مع الجهود الرامية لتطوير الرياضات النسائية في المملكة ضمن إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030».

ويشارك في البطولة المقامة بنادي سينتوريون للجولف من ألمع الأسماء النسائية في اللعبة للمنافسة على جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية مليون دولار أمريكي. وتبلغ قيمة الجوائز مجتمعة، 4 ملايين دولار أمريكي تتوزع على 4 جولات تقام في مختلف أنحاء العالم.