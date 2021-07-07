مذكرة تفاهم لرقابة وضبط صحة الرياضيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة الرياضة والهيئة العامة للغذاء والدواء واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات أمس مذكرة تفاهم مشترك. وجرت مراسم التوقيع بمقر الهيئة العامة للغذاء والدواء، بين مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك، والرئيس التنفيذي في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ورئيس مجلس إدارة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور محمد صالح القنباز. أبرز بنود المذكرة وأهدافها





توفير مدربين رياضيين متخصصين لإقامة ورش عمل للربط بين الجانبين الصحي والرياضي



نشر الرسائل التوعوية



تفعيل الأيام العالمية عبر شاشات ولافتات الملاعب



تلتزم الهيئة بوضع متطلبات تهدف إلى تحسين المتناول اليومي من الأطعمة والمشروبات، التي تتماشى مع تشريعات الغذاء الصحي



إنشاء قاعدة بيانات بأغذية الرياضيين والمكملات المستخدمة من قبل الكادر الرياضي ومحتواها من المواد المحظورة



إعداد وتحديث اشتراطات ولوائح المكملات وأغذية الرياضيين، وتزويد الأطراف المعنية بهذه الاتفاقية بالإجراءات والأنظمة والمواصفات



تقدم »الغذاء والدواء« الاستشارات العلمية والتنظيمية فيما يخص المستحضرات المحظورة على المتنافسين في كل الأوقات، أو المحظورة داخل المنافسة والعناصر الخاضعة لإساءة الاستخدام



تدريب مفتشي وزارة الرياضة على كشف الممارسات المخالفة الخاصة بالمكملات والمواد المحظورة رياضيا



تزود اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات »الهيئة« بقاعدة بيانات لجميع المكونات المحظورة رياضيا والمحدثة من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA)



تزود لجنة المنشطات »الهيئة« بكل ما يرصد من إساءة استخدام لبعض المستحضرات الصيدلانية والعشبية والبيطرية المستخدمة كمواد محظورة رياضيا



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