موعد مباراة الأهلي والمقاولون.. والقناة الناقلة.. والغيابات والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف المقاولون العرب، نظيره الأهلي، في التاسعة مساء غدا الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ 26 من عمر الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي اللقاء منتشيا بفوزه الكبير على سموحة برباعية نظيفة يوم الأحد الماضي.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعد لعب 27 مباراة، بينما يأتي المارد الأحمر في المركز الثاني بـ45 نقطة، بعدما لعب 21 لقاء، فيما يحتل المقاولون المركز الرابع عشر بـ29 نقطة من 26 مواجهة.

تشكيل الأهلي المتوقع :

يغيب عن الأهلي محمد هاني ومحمد محمود ومحمود متولي للإصابة، وبدر بانون للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث.

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلي على التشكيل الذى سوف يخوض به مواجهة المقاولون.

ومن المتوقع أن يبدأ موسيمانى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، أكرم توفيق

الوسط: أليو ديانج، السولية، محمد مجدي أفشه

الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد شريف، حسين الشحات

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1 .