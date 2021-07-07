شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب استبعاد عمرو السولية من قائمة الأهلى لمواجهة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى استبعاد لاعبه عمرو السولية نجم خط وسط المارد الأحمر من مواجهة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة مساء غداً الخميس على ستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز لمنحه مزيد من الراحة فى ظل ضيق الوقت بين المباريات المحلية حيث يلاقى الاهلى نظيره المقاصة الاحد المقبل قبل السفر للمغرب لخوض نهائى دوري الابطال الافريقى أمام كايرز تشيفز فى 17 يوليو الجارى، مفضلا الاعتماد على الثنائى حمدى فتحى وأليو ديانج فى التشكيلة الاساسية أمام ذئاب الجبل.

أعلن بيتسو موسيماني،قائمة فريقه استعدادًا لمباراة المقاولون العرب مساء غد الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

ويستعيد الأهلي في مباراة الغد نجمه المغربي بدر بانون الذي غاب عن لقاء سموحة الأخير للإيقاف، ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب غداً عدة تغييرات فنية أبرزها عودة بدر بانون لخط الدفاع على حساب ياسر إبراهيم.