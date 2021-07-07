شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستبعد 10 لاعبين من الأهلى فى موقعة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى عشرة لاعبين من قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة مساء غداً الخميس على ستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وهم :" على لطفى ووليد سليمان للإصابة ومحمود متولى وكريم نيدفيد ومحمد محمود لعدم الجاهزية الفنية وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وسعد سمير ومروان محسن لأسباب فنية بجانب عمرو السولية لمنحه راحة فى ظل ضغط المباريات المحلية".

وأعلن بيتسو موسيماني، قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة المقاولون العرب مساء غد الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز ، وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

وطالب الجهاز الفني لاعبي الاهلى بمواصلة الإنتصارات بعد الفوز الكبير على سموحة الأحد الماضي برباعية نظيفة في الدوري وهو الفوز الذي أكد سامي قمصان، مدرب الأهلي إن الفريق استحقه تماماً حيث قدم اللاعبون المطلوب منهم بشكل مميز، مما ساهم فى الفوز بنتيجة كبيرة، بالإضافة إلى الأداء الجيد، في مرحلة مهمة من بطولة الدوري.

وأوضح أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا، خاصة بعد التعادل أمام بيراميدز في الجولة الماضية، لافتًا إلى أن الفريق قدم نفس الأداء في المباراة الماضية لكن التوفيق لم يكن حليفًا له، كما أن تسجيل 3 أهداف في حوالي 5 دقائق يعكس الروح القتالية التي لعب بها الفريق خلال اللقاء.