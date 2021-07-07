شكرا لقرائتكم خبر عن عودة رمضان وغياب دونجا وإبراهم عادل عن قائمة بيراميدز فى مواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز على ملعب السلام، ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره الإنتاج الحربي في السابعة من مساء الخميس على استاد الإنتاج الحربي بالسلام في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 22 من الدوري الممتاز.

وضم المدرب اليوناني 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - أحمد الشيخ - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - إسلام عيسى - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

ويفتقد نادي بيراميدز في مواجهة الإنتاج الحربي لجهود الثنائي إبراهيم عادل ونبيل عماد دونجا بسبب الإيقاف، والحارس أحمد الشناوي بسبب الإصابة، فيما عاد رمضان صبحى بعد انتهاء ايقافه عن المباراة الماضية.