شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يضم 21 لاعباً لمواجهة المقاولون وحمزة علاء بديل على لطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى قائمة فريقه استعدادًا لمباراة المقاولون العرب مساء غد الخميس، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

ويستعيد الأهلي في مباراة الغد نجمه المغربي بدر بانون الذي غاب عن لقاء سموحة الأخير للإيقاف، ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب غداً عدة تغييرات فنية أبرزها عودة بدر بانون لخط الدفاع على حساب ياسر إبراهيم.

وطالب الجهاز الفني لاعبي الفريق بمواصلة الإنتصارات بعد الفوز الكبير على سموحة الأحد الماضي برباعية نظيفة في الدوري وهو الفوز الذي أكد سامي قمصان، مدرب الأهلي إن الفريق استحقه تماماً حيث قدم اللاعبون المطلوب منهم بشكل مميز، مما ساهم فى الفوز بنتيجة كبيرة، بالإضافة إلى الأداء الجيد، في مرحلة مهمة من بطولة الدوري.

وأوضح أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا، خاصة بعد التعادل أمام بيراميدز في الجولة الماضية، لافتًا إلى أن الفريق قدم نفس الأداء في المباراة الماضية لكن التوفيق لم يكن حليفًا له، كما أن تسجيل 3 أهداف في حوالي 5 دقائق يعكس الروح القتالية التي لعب بها الفريق خلال اللقاء.