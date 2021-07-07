الامارات | نهاية حزينة لمشوار فيدرر في "تنس ويمبلدون"

شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية حزينة لمشوار فيدرر في "تنس ويمبلدون" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهى مشوار السويسري روجيه فيدرر المصنف ثامنًا عالميًا وحامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، عند الدور ربع النهائي بخسارته الاربعاء امام البولندي هوبرت هوركاش المصنف 18 عالميًا 3-6، 6-7 (4-7) وصفر-6.

وكانت هذه الخسارة الرابعة عشرة فقط لحامل اللقب ثماني مرات في 119 مباراة خاضها في ويمبلدون، والاولى بثلاث مجموعات دون رد منذ خروجه من الدور الاول ضد الكرواتي ماريو أنشيتش عام 2002.

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