الامارات | لحظة وصول راموس إلى باريس سان جيرمان للفحص الطبي والتعاقد الرسمي (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة وصول راموس إلى باريس سان جيرمان للفحص الطبي والتعاقد الرسمي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل قائد ريال مدريد السابق، الإسباني سيرخيو راموس إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف سان جيرمان في صفقة انتقال مجانية بعدما انتهى عقد النجم المخضرم مع النادي الملكي هذا الصيف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لراموس يصطحب خلاله أسرته لكي يجري الكشف الطبي في باريس سان جيرمان، تمهيدا لانضمامه للفريق الفرنسي.

وأشارت "ليكيب" الفرنسية بأن راموس وقع على عقد انتقاله للنادي الباريسي حتى يونيو 2023، ليكون ثالث صفقات باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الهولندي جورجينيو فينالدوم، والمغربي أشرف حكيمي، بانتظار الإتمام الرسمي لانتقال الحارس الدولي الإيطالي جوانليجي دوناروما قادماً من ميلان.

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