بطولة ويمبلدون: انتهاء مشوار فيدرر عند ربع النهائي على يد هوركاش

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لندن : انتهى مشوار السويسري روجيه فيدرر المصنف ثامنًا عالميًا وحامل الرقم القياسي في عدد الالقاب في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، عند الدور ربع النهائي بخسارته الاربعاء امام البولندي هوبرت هوركاش المصنف 18 عالميًا 3 6، 6 7 (4 7) وصفر 6.

وكانت هذه الخسارة الرابعة عشرة فقط لحامل اللقب ثماني مرات في 119 مباراة خاضها في ويمبلدون، والاولى بثلاث مجموعات دون رد منذ خروجه من الدور الاول ضد الكرواتي ماريو أنشيتش عام 2002.

وبات هوركاش (24 عامًا) ثاني لاعب بولندي فقط في التاريخ يتأهل الى الدور نصف النهائي من بطولة كبرى بعد يرزي يانوفيتش عام 2013.

وستحوم التساؤلات حول ما إذا كانت هذه آخر مشاركة لفيدرر الذي يبلغ عامه الاربعين الشهر المقبل، بعدما شارك في ويمبلدون لـ22 عامًا وهو رقم قياسي للبطولة في العصر الحديث.

"لا اعرف ما اقوله"

وقال هوركاش المتوج هذا العام بدورة ميامي للماسترز والذي يعتبر فيدرر مثاله الاعلى "لا اعرف ما اقوله، أن ألعب على هذا الملعب ضد روجيه، هذا حلم يراودك عندما تكون طفلا وتريد ان تحققه".

وردًا على سؤال عما إذا كان يتخيل ان يتحقق ذلك يومًا ما، أجاب "ربما لا...ولكن اللعب هنا امامكم ونظرًا لكل ما فعله في مسيرته هذا حلم يتحقق".

وانتهى مسعى فيدرر العائد هذا العام الى المنافسات بعد جراحتين في الركبة أبعدتاه 13 شهرًا عن الملاعب، نحو لقب تاسع في ويمبلدون بطولته المفضلة والحادي والعشرين في الغراند سلام، وبالتالي لن يتمكن من استعادة من الرقم القياسي لعدد الألقاب الكبرى الذي يتشاركه مع غريمه الاسباني رافايل نادال.

وسيكون الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول قادرًا على اللحاق بفيدرر ونادال بعدما بلغ الاربعاء المربع الذهبي.

وهذه المرة الاولى التي يتفوق فيها هوركاش على فيدرر في ثاني لقاء بينهما بعد ان اسقطه الاخير في ربع نهائي دورة انديان ويلز للماسترز عام 2019.

كما إنها المرة الاولى التي يخسر فيها فيدرر مجموعة بنتيجة 6 صفر خلال 22 مشاركة في ويمبلدون.

وكان فيدرر الذي خرج وسط تصفيق حار من الجماهير في الملعب الرئيسي لنادي عموم إنكلترا، يخوض الدور ربع النهائي في البطولة الانكليزية للمرة السابعة عشرة والـ58 في البطولات الكبرى.

ويلتقي هوركاش الذي تخطى في ويمبلدون للمرة الاولى الدور الثالث من إحدى بطولات الغراند سلام، مع الايطالي ماتيو بيريتيني او الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم.