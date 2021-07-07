شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الإنتاج الحربى يتعاهدون على الفوز على بيراميدز فى زيارة خالد مهدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى على زيارة خالد مهدى مدير الكرة بالفريق بالمستشفى برفقة اللاعبين والجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى للاطمئنان على صحته ، حيث تعاهد اللاعبين على الفوز على بيراميدز من أجل إهداؤه لمدير الكرة الذى يمر بأزمة صحية شديدة.

يختتم اليوم الاربعاء فريق الانتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء غداً الخميس على ستاد الاهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الانتاج مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن أحمد كشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، إن وزارة الإنتاج الحربى تولى العاملين بها كافة أطر الرعاية الصحية ، وأن حالة الكابتن خالد مهدى مدير الكرة للفريق الأول بنادى الإنتاج الحربى تتابع بشكل دورى من المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب ، لافتاً إلى أن هناك لجنة من الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربى قد قامت بزيارة خالد مهدى بمركز دكتور ياسين عبد الغفار بمدينة نصر، كما قام اللواء اشرف عبد الحليم عامر رئيس مجلس إدارة نادى المصانع الحربية بزيارة " مهدى " للإطمئنان عليه ومتابعة حالته الصحية.

وقام المهندس محمد محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب بالتواصل تليفونيا مع الكابتن خالد مهدى للإطمئنان على حالته الصحية مؤكداً له أن وزير الدولة للإنتاج الحربى يتابع الحالة الصحية أولاً بأول ووجه بإتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة تجاه حالة " مهدى " .