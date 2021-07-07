شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع..أسوان يعين أحمد بيبو مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة أسوان برئاسة أحمد سليمان تشكيل الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة الأول بعد مشاورات واجتماعات عديدة استمرت عدة أيام ضمت مجلس الإدارة ولجنة الكرة بالنادى لدراسة الموقف كاملا بما يحقق مصلحة الفريق مستقبلا، وتم الإتفاق على إختيار وتكليف أحمد مصطفى بيبو ليكون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول خلال المرحلة القادمة.

مجلس إدارة أسوان عقد عدة إجتماعات مع المدير الفنى الجديد للاستماع إلى رؤيته فيما يخص أوضاع الفريق إداريا وفنيا خلال توليه المسئولية الفنية لفريق الكرة الأول.

وقرر مجلس الإدارة منح أحمد بيبو الصلاحيات الكاملة لتشكيل الجهاز الفنى بما يحتاجه من كوادر وخبرات تدعم مسيرة عمل الجهاز الفنى.

وأعلن أحمد بيبو تشكيل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول والذي ضم كل من:

المدير الفنى/ كابتن أحمد مصطفى بيبو

المدرب العام / كابتن أحمد سيد مارادونا

المدرب / كابتن حمادة السيد

مدرب حراس المرمى/ كابتن أحمد كمال

مخطط الأحمال /كابتن عصام عمر

الطبيب / دكتور محمد عبد الغفار

مدير إدارى/كابتن مصطفى شرقاوى

إدارى / كابتن محمود سمكة

إدارى / كابتن فاروق زياد

أخصائي تأهيل / كابتن وليد عبد الظاهر

مدلك / محمد رجب - محمد عبد الموجود - خالد أحمد محمد