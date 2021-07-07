شكرا لقرائتكم خبر عن رقم تاريخى ينتظر محمد الشناوى مع الأهلى فى مواجهة المقاولون العرب بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر محمد الشناوى حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر رقماً مميزاً فى مواجهة فريقه أمام المقاولون العرب المقرر لها التاسعة مساء غداً الخميس على ستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ففى حال مشاركته فى المباراة سوف يصل للمباراة رقم 100 بالدوري مع الاهلى وفقاً لموقع ترانسفير ماركت حيث شارك الحارس فى 99 مباراة بالدوري مع المارد الأحمر بنهاية مباراة سموحة الاخيرة فى المسابقة التى فاز بها المارد الاحمر برباعية دون رد.

الشناوى أحد أهم الأوراق الرابحة للنادى الأهلى، والتى منحته التتويج الأفريقى، السد الذى يصعب على المنافسين عبوره، فالشناوى هو فرس الرهان الأول لجماهير النادى الأهلى فى الفترة الماضية، وكم من مباراة تألق فيها السد المنيع، ورجح كفة فريقه وخرج فائزا بسبب تألقه وتصدياته التاريخية.

وإجمالا لعب الشناوى مع الأهلى 162 مباراة بواقع 14392 دقيقة لعب، تلقت شباكه 92 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في 95 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر بخمسة القاب للدوري الممتاز وبطولتين لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى ولقب لدوري الابطال الافريقى ولقب للسوبر الافريقى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.