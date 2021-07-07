شكرا لقرائتكم خبر عن القاضية × الأهلي : إصابة الشناوي تجمد مفاوضات الأحمر لضم المهدي سليمان "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الزميل محمد عراقى أن إصابة أحمد الشناوي حارس بيراميدز بالرباط الصليبي جمدت مفاوضات الأهلي مع المهدي سليمان زميله في بيراميدز، والذي كان من المفترض أن يوقع للفريق الاحمر في الميركاتو الشتوي القادم، خاصة وأن عقده مع بيراميدز ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وقال محمد عراقي في برنامج القاضية × الأهلي :"إصابة أحمد الشناوي ستعدل من تفكير إدارة بيراميدز مع المهدي سليمان، فبعد أن قامت الإدارة بتجميده على خلفية أزمته الأخيرة مع النادي سيعود الحارس من جديد للصورة وستكون هناك جلسة معه لبحث تجديد عقده ليصبح الحارس البديل لشريف اكرامي الحارس الأساسي.

وتابع محمد عراقي أن إدارة الأهلي لا تفكرفي تدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم الجديد، إلا أن التفاوض مع المهدي سليمان جاء لكونه سيتم التعاقد معه في صفقة انتقال حر، كما أن في وقتها قد يكون الأهلي في حاجة لضم حارس جديد.

القاضية × الأهلى هو برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.