شكرا لقرائتكم خبر عن القاضية × الأهلي: الكشف عن مفاوضات ضم مصطفي محمد من جالاتا سراي "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع العميد أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لجالاتا سراي التركي خلال تواجد الأول في أجازة هناك ليتحدث مصطفي محمد معه عن مستقبله خلال الفترة المقبلة، وأجرى أحمد حسن مداخلة هاتفية في برنامج القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي تحدث فيها عن كواليس الحوار بينهما.

وكشف أحمد حسن للقاضية في الأهلي أن مصطفي محمد شديد التركيز في رحلته الاحترافية، وأن عودته للدوري المصري مستبعدة سواء للزمالك أو الأهلي أو لأي نادي أخر، مشدداً أن مصطفي محمد يتطلع لاستكمال مسيرته الاحترافية والانتقال لنادي أكبر في أوروبا خلال المرحلة المقبلة.