شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: على لطفى يعانى من "ثقل بسيط" فى الضامة وسيدخل قائمة مباراة المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة النادى الاهلى أن على لطفى حارس مرمى الفريق الاحمر يجرى اختباراً طبياً فى الوقت الحالى لتحديد موقفه من مباراة المقاولون العرب المقرر لها غداً الخميس على ستاد بتروسبورت، وقال مراسل برنامج التريند عبر قناة الاهلى :" على لطفى يعانى من ثقل بسيط فى العضلة الضامة لن يمنعه من الظهور فى قائمة المارد الاحمر استعداداً للمقاولون العرب، وبنسبة 90 % سيتواجد فى القائمة على أن يكون قرار مشاركته وفقاً لرؤية الجهاز الفنى بالتشاور مع الجهاز الطبى وعقب وضوح مصير اللاعب فى الاختبار الطبى".

وعن حالة محمد هانى الظهير الايمن قال مراسل قناة الاهلى:" الجهاز الطبى قال أن محمد هانى جاهز بنسبة 100 % ويخوض المران بشكل طبيعى".

ويدخل فريق الكرة بالأهلي مساء اليوم ، الخميس، معسكر مغلق استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة من مساء غداً ، الخميس، بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ26 لبطولة الدوري المصري.

ويستعيد الأهلي في مباراة الغد نجمه المغربي بدر بانون الذي غاب عن لقاء سموحة الأخير للإيقاف، ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب غداً عدة تغييرات فنية أبرزها عودة بدر بانون لخط الدفاع على حساب ياسر إبراهيم.

وطالب الجهاز الفني لاعبي الفريق بمواصلة الإنتصارات بعد الفوز الكبير على سموحة الأحد الماضي برباعية نظيفة في الدوري وهو الفوز الذي أكد سامي قمصان، مدرب الأهلي إن الفريق استحقه تماماً حيث قدم اللاعبون المطلوب منهم بشكل مميز، مما ساهم فى الفوز بنتيجة كبيرة، بالإضافة إلى الأداء الجيد، في مرحلة مهمة من بطولة الدوري.

وأوضح أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا، خاصة بعد التعادل أمام بيراميدز في الجولة الماضية، لافتًا إلى أن الفريق قدم نفس الأداء في المباراة الماضية لكن التوفيق لم يكن حليفًا له، كما أن تسجيل 3 أهداف في حوالي 5 دقائق يعكس الروح القتالية التي لعب بها الفريق خلال اللقاء.