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الأولمبية تعلن عن زي بعثة مصر بأولمبياد طوكيو في مؤتمر صحفي الثلاثاء المقبل

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القاهرة - سامية سيد -  

يكشف مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق يوم 23 يوليو الجاري خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم في أحد فنادق بمصر الجديدة. 

 

ويشهد المؤتمر الصحفي الذي يعقد يوم الثلاثاء القادم الإعلان عن الزي الرسمي والرياضي لبعثة مصر والذي تم التعاقد عليه من فترة وتم تجهيزه بالكامل قبل السفر إلى دورة الألعاب الأولمبية بمدة كافية لأول مرة في تاريخ مشاركات بعثات مصر في الأولمبياد بتوفير زي البعثة قبل السفر بمدة كافية. 

 

ويعلن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل رحلة التأهل لأولمبياد طوكيو وتفاصيل البعثة في دورة الألعاب.

 

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية العدد النهائى للبعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 المقرر انطلاقها 23 يوليو الجارى إلى اللجنة الأولمبية الدولية، وتضمنت 146 لاعباً ولاعبة، بواقع 86 لاعباً و48 لاعبة، ويكون 134 لاعباً أساسياً و12 احتياطياً.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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