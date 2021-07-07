شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن للقاضية × الأهلي : لن أعود الى بيراميدز ولو بـ100 مليون جنيه - فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق أنه لن يعود للعمل في بيراميدز حتى في حالة حصوله على 100 مليون جنيه، مشدداً أنه يرفض بشكل قاطع العمل مع إدارة الكرة الحالية، وقال أحمد حسن خلال مداخلته في برنامج القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي :"اختيار تاكيس جونياس لتدريب بيراميدزغير موفق، خاصة وأنه يتواجد في مصر منذ عام تقريباً ولم يجد عملاً وتم عرضه على أكثر من نادي ولكن تم رفضه في نهاية الأمر"

وتابع أحمد حسن لبرنامج القاضية × الأهلي، أن الضغوط على الإدارة الحالية لا تقارن بالضغوط التي كانت موضوعة عليه هو وحسام البدري المدير الفني الحالي للمنتخب الوطني وباقي جهاز الكرة اثناء فترة عملهم الناجحة مع بيراميدز، مشدداً أن سبب تراجع أداء ونتائج بيراميدز هو القصور الفنية والأزمات الإدارية التي يعيشها الفريق"

القاضية × الأهلى هو برنامج خاص بأخبار النادى الأهلى، يكشف كواليس القلعة الحمراء ويناقش أهم القضايا، ويذاع عبر تليفزيون الخليج 365 يومى السبت والأربعاء من كل أسبوع.