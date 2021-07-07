الشناوي يشارك في مران الأهلي قبل مواجهة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

شارك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة الغد أمام المقاولون العرب ضمن بطولة دوري we المصري.

وغاب محمد الشناوي عن تدريبات أمس الثلاثاء نظرًا لشعوره بالإجهاد الأمر الذي استدعى راحته قبل أن يشارك في التدريبات التي أقيمت اليوم على ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة.

ولعب محمد الشناوي شوط واحد أمام سموحة في الجولة الماضية من الدوري يوم الأحد الماضي، قبل أن يلعب على لطفي على حسابه في الشوط الثاني من عمر المباراة.

ويأتي ذلك بعد الكدمة التي تعرض لها حارس المنتخب المصري في مران الفريق السبت الماضي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري، ويحتاج إلى الفوز في كافة المباريات المؤجلة له من أجل التقدم للمركز الأول على حساب منافسه الدائم الزمالك.