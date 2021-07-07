أسينسيو: منتخب مصر قوي بدنيًا لكن هناك عنصرا حاسما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح ماركو أسينسيو لاعب منتخب إسبانيا تحت 23 عامًا، أن الفريق المصري قوي من الناحية البدنية، موضحًا أن البداية تمثل أهمية كبيرة من أجل الاستمرار في المنافسة بدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وقال أسينسيو في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية، عن تأثير الجانب البدني على الفريق: "نعم، لكن لن أخوض في مزيد من التفاصيل".

وتابع: "المباراة الأولى ضد مصر، نحن نعلم بالفعل أنهم فريق قوي بدنيًا للغاية، هم يركضون كثيرًا، وفي بطولة قصيرة كهذه كل مباراة لها أهميتا".

وأضاف: "البداية بشكل جيد هي المفتاح، ونحن نعلم أن الجانب البدني سيكون هاما للغاية".

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في الأولمبياد بمواجهة إسبانيا 22 يوليو الجاري.